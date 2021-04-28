В Крыму попросили возбудить дела против 12 украинцев за блокаду полуострова

https://static.news.ru/photo/3c515acc-a8d3-11eb-9858-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Кирьяков/РИА Новости

Представители СК и ФСБ РФ получили просьбу о возбуждении ряда уголовных дел против 12 граждан Украины за блокаду Крыма. В том числе речь идёт о водной блокаде. Данной информацией на заседании рабочей группы поделился первый вице-спикер крымского Госсовета Ефим Фикс. Его слова приводит ТАСС.

Прежде власти полуострова заявляли, что собираются подать иск к пяти гражданам Украины за ущерб, который был причинён водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами. В этом списке, в частности, фигурировало имя бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Фикс рассказал, что в ФСБ и СК была направлена просьба возбудить ряд уголовных дел в отношении 12 человек. По его словам, граждан Украины просят обвинить в терроризме, содействии террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нём, диверсии, экоциде и не только. Далее он назвал имена обвиняемых в указанных преступлениях людей.

Просим провести процессуальную проверку, возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владиленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рефата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко Игоря Викторовича, Луценко Игоря Викторовича, Поросюка Владимира Зиновьевича, Путилова Андрея Станиславовича, Воробьёва Александра Степановича, Кравчука Леонида Макаровича, — подчеркнул Фикс.

Ранее представителям Крыма не дали выступить на совещании в ОБСЕ, которое был посвящено демократическим процессам. Об этом сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского полуострова Роман Чегринец.