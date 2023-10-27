Крым планирует подать иск против Украины из-за энергетической блокады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следующий иск правительства Крыма к властям Украины будет связан с энергетической блокадой, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов. По его словам, ранее арбитражный суд удовлетворил первый иск, связанный с водной блокадой полуострова. С ответчиков взыскали свыше 152,6 млрд рублей. Также специалисты подсчитывают ущерб от транспортной, продовольственной и банковской блокад.

Следующий иск — по энергоблокаде. Работа по его подготовке ведется, — заявил Трофимов.

Правительство Украины начало энергетическую блокаду Крыма в ноябре 2015 года. В результате подрыва были выведены из строя четыре линии электропередачи. Со временем ситуацию удалось улучшить благодаря запуску энергетического моста из Краснодарского края и строительству двух теплоэлектростанций.

О намерении правительства Крыма подать иск к Украине из-за водной блокады стало известно в конце сентября. Тогда глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что суд должен признать право крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного в результате введения таких ограничений. Константинов подчеркнул, что все действия Киева, направленные против Крыма и его жителей, были умышленными.