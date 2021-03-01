Крым отверг условия Украины по возобновлению подачи воды

https://static.news.ru/photo/69eb6316-42f3-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton_Astrey/ twitter.com/Global Look Press

Крым будет обеспечен устойчивым водоснабжением с помощью российских властей, полуостров никогда не вернётся в состав Украины. Об этом заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.

С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением, — заявил депутата в интервью РИА Новости.

Черняк отметил, что на полуострове «никто даже не думает» о возвращении в состав Украины.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти страны не планируют снабжать полуостров водой до тех пор, пока он не вернётся в состав Украины.

Крым снабжался водой из Днепра по Северо-Крымскому каналу до 2014 года. Таким образом обеспечивались до 85% потребностей жителей в пресной воде. После вхождения полуострова в состав РФ к 2017 году власти Херсонской области построили в русле канала дамбу, перекрывшую водоснабжение острова.

После этого вопрос водоснабжения решался с помощью подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако в 2020 году в результате засухи и обмеления ряда водохранилищ власти ограничивали подачу воды в целом ряде городов региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неплохой идею строительства дамбы на Северо-Крымском канале. При этом глава государства отметил, что такая стройка пока не планируется. перед этим «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить попадание воды на полуостров.