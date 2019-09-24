https://static.news.ru/photo/73c1eba4-defc-11e9-8641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В отношении властей Украины может быть возбуждено уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала, что привело к заболачиванию земель на российском полуострове. Об этом заявил руководитель группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, выступивший по данному вопросу на сессии ООН.

Водная блокада Крыма со стороны Украины привела к заболачиванию земель в Херсонской области и возникновению угрозы экологической катастрофы на химическом предприятии «Крымский титан». Руководство предприятия уже обратилось к российским властям с просьбой возбудить против украинских чиновников уголовное дело по статье 358 УК «Экоцид», — сообщил он РИА Новости .

Он добавил, что Киев виновен в покушении на массовое уничтожение растительного мира, отравлении атмосферы, а также в совершении других действий, способных привести к экологической катастрофе.

Молохов призвал специального докладчика ООН о праве на развитие Саада Альфарарги обратить внимание на эти нарушения.

Ранее News.ru писал, что председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил реконструировать все реки и временные водотоки Крыма в каскады прудов и водохранилищ для накопления осадочных вод для их последующего использования. Соответствующее обращение было направлено президенту России Владимиру Путину.

До воссоединения Крыма с РФ в 2014 году Украина удовлетворяла до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После вхождения территории в состав России подача воды была прекращена по инициативе Киева.

Наибольшие проблемы возникли у аграриев на севере Крыма. Им пришлось перейти на выращивание культур, которые требуют меньше влаги. Также большие трудности появились и на востоке. Частично проблемы водоснабжения решили после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.