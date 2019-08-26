https://static.news.ru/photo/759f6db4-c7e3-11e9-93f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Начиная с осени, Республика Крым значительно увеличит представительство на международных площадках. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов.

По его словам, делегации от Крыма примут участие в ряде заседаний международных организаций с целью донести до мирового сообщества реальную ситуацию на полуострове.

Мир обязан знать правду, — цитирует его РИА Новости .

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после того, как за это проголосовали более 96% избирателей в республике. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, оккупированной РФ. На все заявления Киева о возвращении Крыма Москва отвечает, что этот вопрос закрыт окончательно.

Ранее News.ru писал, что в Кремле положительно оценили признание британским изданием The Guardian Крыма российской территорией. В администрации президента РФ это назвали торжеством здравого смысла на Западе.