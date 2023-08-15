Крылатая ракета нового поколения Х-69: когда покажут, какой будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета Х-69

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) продемонстрирует на форуме «Армия-2023», проходящем с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, авиационную крылатую ракету нового поколения X-69. Что известно о боеприпасе?

Корпорация представит на военно-техническом форуме свыше 90 экспонатов. Технические характеристики ракеты Х-69 на настоящий момент не разглашаются.

«Впервые будет продемонстрирована авиационная крылатая ракета нового поколения X-69, предназначенная для боевого применения в составе комплексов вооружения», — заявили в пресс-центре форума.

Предшествующая модель ракеты Х-69 впервые была представлена широкой публике на форуме «Армия-2022». Боеприпас разработан для высокоточного неядерного поражения любых наземных целей с заранее известными координатами, его максимальная дальность — 290 км. Ракета предназначена для боевого применения в составе комплексов вооружения: перспективного многоцелевого истребителя (ПАК-ПМИ), а также самолетов типа Су-30МК, Су-32, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К. Вес боевой части — 300-310 килограммов, она может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения.

Какие еще крылатые ракеты стоят на вооружении ВС РФ

Семейство управляемых ракет «Калибр» используется на флоте, в авиации, в Сухопутных войсках и береговой охране. Радиус действия по морским целям — до 350 км, по береговым — до 2600 км. Стратегическая крылатая ракета «воздух — земля» Х-101 с использованием технологий снижения радиолокационной заметности получила первое боевое применение в Сирии. Дальность пуска боеприпаса достигает 9000 км, а круговое вероятное отклонение — 5 метров на дальности 5500 км. Ее основные носители — бомбардировщики Ту-22 и Ту-160.

Стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55 применяется на стратегических бомбардировщиках, как Ту-95 и Ту-160. Масса боевой части каждой из них — 200 килотонн. Противокорабельная ракета П-270 «Москит» способна уничтожать корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн. Дальность стрельбы — от 10 до 120 км по маловысотной траектории, 250 км — при высотном профиле полета.

Что еще представили на форуме «Армия-2023»

Представители Института прикладной физики презентовали в рамках форума неуправляемую авиационную кассетную ракету С-8КЛ. Боеприпас был протестирован и доработан по результатам предварительных испытаний.

«С-8КЛ — она имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера „О“ присвоена в конце 2022 года», — сообщили в институте.

Концерн «Калашников» представил автомат АК-19 в короткоствольном исполнении, использующий патрон калибра 5,56 × 45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО. Автомат способен выпустить до 700 патронов в минуту, в его магазине 30 патронов.

Также были представлены новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут повысить возможности поражения различной номенклатуры целей. Новое вооружение лично осмотрел глава Минобороны России Сергей Шойгу.

На форуме состоялся показ беспилотного бронемобиля «Зубило», разработанного для штурмовых групп. Он может быть использован для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, зарядки радиостанций и квадрокоптеров. Также презентованы броневик «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс», вездеход «Русак» и новейшие модели танков Т-72, Т-80 и Т-90 с инновационными элементами бронезащиты.

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