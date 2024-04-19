Крушение самолета Ту-22М3 в Ставрополье: что известно, причастны ли ВСУ

Фото: t.me/VVV5807

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о гибели одного из членов экипажа военного самолета Ту-22М3, разбившегося в регионе. Что известно о крушении воздушного судна, что с остальными членами экипажа, почему самолет упал на Ставрополье и причастна ли к этому Украина?

Что известно о крушении самолета на Ставрополье

О крушении самолета на Ставрополье рано утром сообщил глава региона Владимир Владимиров. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений изначально зафиксировано не было.

«Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется. Буду держать вас в курсе. Не доверяйте непроверенным источникам. Пользуйтесь официальными данными», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Позднее губернатор заявил, что были обнаружены двое летчиков с разбившегося на Ставрополье самолета. Их оперативно доставили в больницу, сообщал Владимиров.

«Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы», — писал он.

Фото: t.me/VVV5807

Также глава региона докладывал, что с места происшествия эвакуирован еще один летчик, а поиски четвертого члена экипажа продолжаются.

«Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — отмечалось в публикации Telegram-канала губернатора.

Позже Владимиров сообщил, что третий член экипажа погиб. Четвертый летчик еще не обнаружен. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика.

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — писал Владимиров.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Какой самолет разбился на Ставрополье

В Ставропольском крае потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, сообщила пресс-служба Минобороны. Там отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Как уточняется, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений не зафиксировано. Согласно предварительной информации, боекомплекта на борту воздушного судна в момент крушения не было.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ту-22М3

Причастна ли Украина к крушению Ту-22М3 на Ставрополье

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. В материале СМИ заявляется, что это первый самолет стратегической авиации, который ВСУ смогли сбить во время полета.

Агентство добавило, что российский самолет разбился в 300 километрах от украинской границы. Согласно сведениям СМИ, после крушения Ту-22МЗ другой бомбардировщик, летевший за ним, развернулся.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram-канале также утверждает об уничтожении Ту-22М3. Он заявил, что самолет сбили зенитные ракетные подразделения.

Минобороны России эти данные не комментировало, информация не подтверждена. Согласно информации российского оборонного ведомства, причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье стала техническая неисправность.

«Украина заявила, что она „сбила бомбардувальник“ в Ставропольском крае. [Бомбардировщик], может, и сбила — в какой-то своей компьютерной шизе. Никакие данные объективного контроля не подтверждают внешнее воздействие. Версия технической неисправности единственная», пишет канал «Это еще не конец».

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