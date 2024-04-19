Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о гибели одного из членов экипажа военного самолета Ту-22М3, разбившегося в регионе. Что известно о крушении воздушного судна, что с остальными членами экипажа, почему самолет упал на Ставрополье и причастна ли к этому Украина?
Что известно о крушении самолета на Ставрополье
О крушении самолета на Ставрополье рано утром сообщил глава региона Владимир Владимиров. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений изначально зафиксировано не было.
«Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется. Буду держать вас в курсе. Не доверяйте непроверенным источникам. Пользуйтесь официальными данными», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Позднее губернатор заявил, что были обнаружены двое летчиков с разбившегося на Ставрополье самолета. Их оперативно доставили в больницу, сообщал Владимиров.
«Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы», — писал он.
Также глава региона докладывал, что с места происшествия эвакуирован еще один летчик, а поиски четвертого члена экипажа продолжаются.
«Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — отмечалось в публикации Telegram-канала губернатора.
Позже Владимиров сообщил, что третий член экипажа погиб. Четвертый летчик еще не обнаружен. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика.
«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — писал Владимиров.
Минобороны России эти данные не комментировало.
Какой самолет разбился на Ставрополье
В Ставропольском крае потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, сообщила пресс-служба Минобороны. Там отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — подчеркивается в сообщении ведомства.
Как уточняется, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений не зафиксировано. Согласно предварительной информации, боекомплекта на борту воздушного судна в момент крушения не было.
Причастна ли Украина к крушению Ту-22М3 на Ставрополье
Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. В материале СМИ заявляется, что это первый самолет стратегической авиации, который ВСУ смогли сбить во время полета.
Агентство добавило, что российский самолет разбился в 300 километрах от украинской границы. Согласно сведениям СМИ, после крушения Ту-22МЗ другой бомбардировщик, летевший за ним, развернулся.
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram-канале также утверждает об уничтожении Ту-22М3. Он заявил, что самолет сбили зенитные ракетные подразделения.
Минобороны России эти данные не комментировало, информация не подтверждена. Согласно информации российского оборонного ведомства, причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье стала техническая неисправность.
«Украина заявила, что она „сбила бомбардувальник“ в Ставропольском крае. [Бомбардировщик], может, и сбила — в какой-то своей компьютерной шизе. Никакие данные объективного контроля не подтверждают внешнее воздействие. Версия технической неисправности единственная», пишет канал «Это еще не конец».
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