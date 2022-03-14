Крупнейшее водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось водой

Крупнейшее водохранилище Крыма Чернореченское, построенное для водоснабжения севастопольского региона, заполнилось водой на 94,7%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тыс. кубометров, максимальный объём — 64,2 млн кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году, — рассказали в департаменте.

Таким образом, процент наполнения водохранилища составляет порядка 94,7%.

Ранее стало известно, что к началу весны благодаря интенсивным осадкам все водохранилища Крыма накопили более 188 млн кубометров воды. Это в четыре раза больше, чем годом ранее — тогда полуостров столкнулся с последствиями затянувшейся засухи.

Чернореченское водохранилище было построено в 1956 году на речке Чёрная и предназначалось для снабжения водой Севастополя. Изначально объём хранилища составлял 33,2 млн кубометров. но в 1984 году оно было расширено до 64,2 млн кубометров.

До 2014 года до 85% потребностей Крыма в питьевой воде обеспечивала Украина. Однако после присоединения полуострова к России подача воды по каналу в одностороннем порядке была полностью прекращена. Разблокировать канал удалось после начала специальной операции по демилитаризации Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.