«Крупнейшая атака на мирных жителей»: Рогов об ударе ВСУ по Токмаку Рогов назвал удар по Токмаку крупнейшей атакой ВСУ на мирное население за год

Фото: МО Украины

Обстрел города Токмака в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины, унесший жизни 10 человек, оказался крупнейшей атакой противника на мирное население региона за этот год, сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он выразил уверенность, что подобные удары курирует лично президент страны Владимир Зеленский, ставящий перед армией задачу целенаправленно бить по мирным объектам.

С начала года в Запорожской области это крупнейшая атака ВСУ на жилые объекты и мирных жителей. Это все курирует, естественно, Зеленский, который требует от армии бить по мирным объектам. У меня нет сомнений, что это целенаправленные действия, — заявил Рогов.

Он добавил, что вместе с этим украинские войска совершают хаотичные удары по площадям Белгорода и других городов. Противник массово обстреливает приграничные населенные пункты, а также территорию Запорожской области.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что спасателям удалось достать еще пять человек из-под завалов жилых домов, разрушенных после ударов ВСУ по Токмаку. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.