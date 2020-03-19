https://static.news.ru/photo/9686f6d2-6982-11ea-859b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Правительство дало поставщикам возможность привозить продукцию в торговые сети в любое время суток, чтобы избежать нехватки товаров во время повышения спроса на фоне распространения коронавируса.
Проблем со скоплением грузового транспорта на дорогах вследствие такого разрешения не наблюдается. Магазины работают в штатном режиме, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить, — цитирует политика РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, пустые полки в магазинах Москвы образовались из-за проблем с логистикой, сотрудники магазинов не успевают выкладывать продукцию из-за возросшего спроса. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.