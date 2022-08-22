Кровавые подарки ко Дню незалежности Убийство Даши Дугиной — это тоже «праздничное преступление»

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Дарья Дугина

К 24 августа, к очередной годовщине украинской незалежности, Киеву кровь из носу нужна датская перемога. Для того, чтобы население взбодрить и перед спонсорами отчитаться. О том, что в августе ВСУ пойдут в последний смертный бой на Украине, заговорили очень давно. Сам пан Зеленский впервые выскочил из-за спины главнокомандующего Валерия Залужного, взяв всю ответственность за победоносное наступление на себя. На отвоевание «оккупированных» территорий давалось четыре — шесть недель, правда, непонятно, от чего начинался отсчет.

Впрочем, такие мелочи не слишком волнуют украинского президента, поскольку не так давно он так и объявил, что ВСУ уже освободили более тысячи населенных пунктов. Беда только, что ни одного села он конкретно не назвал. Официальная пропаганда в основном упирала на неизбежность «освобождения» Херсона, в направлении которого якобы перебросили часть ударной артиллерии из Донбасса.

Однако во многом все преждевременные победные реляции имели такое же «двойное дно». Сверхзадача — психологически воздействовать на местное население, с энтузиазмом принявшееся получать российские паспорта. Породить неуверенность, страх за себя и близких, принудить к миграции. И в результате — если не сорвать, то смазать эффект от проведения референдумов о вхождении областей в состав России. Подготовить почву для объявления грядущих плебисцитов несостоятельными и непредставительными. Тут и советник Зеленского Михаил Подоляк признал, что все разговоры о наступлении под Херсоном были просто приемом дезинформации. Хотели, дескать, держать российскую армию в напряжении.

Но это касается тактики психологической войны, а что конкретно с наступлением? Тут возникли уже внутренние проблемы в стане кадровых майдаунов. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко публично обвинил суперпропагандиста и интернет-пророка Алексея Арестовича в том, что тот совершил государственную измену, проболтавшись и выдав, дескать, тайные планы по победоносному наступлению на врага. Враг, он ведь, известное дело, слеп. У него ведь нет ни разведывательных спутников, ни коптеров, ни фронтовой разведки... Или же приготовления к катку украинского наступления были столь ничтожны, что их просто так было и не рассмотреть? Или сам Подоляк был не в курсе?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сотрудники полиции на месте происшествия в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, где общеопасным способом была убита журналист и политолог Дарья Дугина

Теперь перед Киевом стоит очень неприятная дилемма. И это после получения всего набора американского и европейского «чудо-оружия», против которого, как было неоднократно обещано, «оркам» не устоять. До праздника или сразу после Зеленскому и Залужному действительно надо начинать массированное наступление с использованием всех накопленных резервов. И неважно где — под Херсоном или под Харьковом. А это чревато фантастическими потерями. Если уж просидев полгода в обороне, в укрепрайонах, на строительство которых пошли сотни тысяч тонн бетона, ВСУ несли огромные потери (по некоторым оценкам, более ста тысяч двухсотых), то после лобового наступления лесов в Карпатах не хватит на гробы.

Но если только ограничиться исключительно угрозами неизбежного возмездия, о чем нам доверительно сообщил тот же Подоляк, и виртуальными победами, рождающимися в воображении Арестовича и Ко, то создастся впечатление, что Киев при всей своей фанаберии де-факто все-таки уже отказался от возвращения и Херсона, и Запорожья. А там, глядишь, и Николаева с Одессой. Так что, как говорил один исторический деятель, оба варианта для Киева хуже.

Собственно, и убийство Даши Дугиной — это также лишнее доказательство отчаяния проигравших. Террор — оружие слабых.