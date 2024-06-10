Стало известно, сколько Superjet-100 должна построить Россия Пилот Сытник: России требуется не менее тысячи импортозамещенных Superjet-100

Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru заявил, что России на сегодняшний день необходимо не менее 1000 отечественных самолетов Sukhoi Superjet-100, чтобы компенсировать уход Boeing и Airbus. По его словам, в связи с грядущим социальным развитием в стране увеличится пассажиропоток, поэтому важно начать наращивать выпуск самолетов российского производства. Эксперт подчеркнул, что речь в том числе идет о МС-21.

Сытник напомнил, что сегодня не каждый россиянин может себе позволить авиаперелеты из-за их дороговизны, в отличие от Советского Союза, где авиабилеты были по приемлемым ценам.

Поэтому сказать, что нам нужно несколько тысяч Superjet-100, сложно. На мой взгляд, требуется не менее тысячи самолетов. При этом выпущено их на сегодняшний день 225. Через 3–5 лет они выйдут из строя, и их все равно нужно будет менять, изготавливать запчасти, какие-то системы российского производства. То есть чтобы сегодня наша социально-направленная страна развивалась, потребуется произвести еще 800 самолетов, — подчеркнул пилот.

Сытник напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно поручил развивать в стране социальную сферу. Эксперт считает, что эта инициатива повысит пенсии и зарплаты, а также снизит стоимость топлива. Кроме того, как отметил он, в России появляются новые регионы — Крым, ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области, куда нужно наладить авиасообщение.

Соответственно, количество пассажиров может увеличиться стократно, не 100 млн, а 200 или 300 млн. Транспорт — это «кровь» страны, поэтому эта отрасль, которая была загублена либералами, должна очень хорошо развиваться, — заключил Сытник.

Объединенная авиационная корпорация ранее приступила к сертификационным летным испытаниям российского ближнемагистрального импортозамещенного самолета Superjet-100. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры первого полета опытного образца.