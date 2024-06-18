«Крокус» не был финалом? Что известно о подготовке нового теракта в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турецкие спецслужбы помогли коллегам из России предотвратить новый теракт в Москве после атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Что об этом известно, где планировалось второе нападение, кто его готовил?

Что за новый теракт готовили в Москве

Как сообщает турецкое издание Hurriyet, местные спецслужбы предупредили коллег в России и помогли предотвратить второй теракт в Москве после атаки боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта. По данным газеты, террористический акт готовили члены связанной с «Исламским государством» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) группировки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — пишет обозреватель издания Ханде Фырат.

В Hurriyet уточнили, что спецслужбы Турции длительное время следили за местной ячейкой террористов, которая причастна к атаке на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Они вышли на ряд лиц, после допроса которых связались с российской стороной.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие последние новости о теракте в «Крокусе»

13 июня президент России Владимир Путин наградил школьников, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Как уточняется, учащиеся получили медали «За спасение погибающих».

К госнаградам представлены школьники Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова, сказано в документе. Отмечается, что они награждены «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

11 июня директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что установлена причастность Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений. Они осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов», — объявил Бортников.

Ранее британская газета Daily Express сообщила, что Киев планирует террористическую деятельность, в ходе которой могут быть атакованы российские школы и другая гражданская инфраструктура. Об этом заявил аналитик по вопросам обороны и безопасности Николас Драммонд. По его словам, власти Украины постараются ответить крупномасштабным террором в России в случае поражения на поле боя.

Фото: kremlin.ru Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников

Сколько человек погибли при теракте в «Крокусе»

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник», а также подожгли здание. Погибли 145 человек.

По данным Следственного комитета РФ, свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокусе». В ведомстве уточнили, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.

Злоумышленников взяли в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. В рамках расследования данного уголовного дела задержано более 20 человек, в том числе четверо обвиняемых в непосредственном исполнении теракта и их предполагаемые пособники.

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