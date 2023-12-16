«Криз предшествует выздоровлению»: посол оценил отношения России и Испании Посол РФ Клименко: отношения России и Испании переживают кризис

Двусторонние отношения России и Испании переживают глубокий кризис, заявил в разговоре с ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко. По его словам, сотрудничество между странами практически сведено на нет, но это произошло не по инициативе Москвы.

К сожалению, на нынешнем этапе двусторонние российско-испанские отношения переживают глубочайший кризис. Но думаю, это как во время болезни — криз предшествует выздоровлению. И хотя сотрудничество между нашими странами сегодня практически сведено на нет, произошло это не по инициативе России, — пояснил дипломат.

По словам Клименко, Россия готова к налаживанию конструктивного и открытого диалога с испанской стороной. Он также выразил надежду, что Москва и Мадрид смогут преодолеть текущий кризис во взаимоотношениях и восстановить эффективное двустороннее сотрудничество.