Криминалист объяснил, почему взяточники хранят миллионы наличкой дома Криминалист Игнатов: коррупционерам безопаснее брать взятки наличкой

В России эффективно работают декларации о доходах, где каждый госслужащий обязан отразить наличие у себя денежных активов, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, именно по этой причине многие коррупционеры прячут деньги наличными у себя дома. Эксперт подчеркнул, что они не могут куда-то вложить полученные средства и положить их на свои счета.

Взяточники не могут вложить куда-то полученные деньги, так же, как и положить их на свои счета. Если речь идет о сотнях миллионов, у служб возникнут вопросы — откуда появились все эти деньги. Тем более, если это официальное лицо, чиновник и т.п. Поэтому они и держат все средства наличными у себя дома. Некоторые более предприимчивые взяточники оформляют на дальних родственников бизнес. Это сделано для того, чтобы запутать следы. Но доверия к дальним родственникам тоже особо нет. Получив деньги, они могут просто присвоить их себе, — сказал Игнатов.

Криминалист отметил, что в последние годы стало сложнее переводить деньги на офшорные счета. По его словам, кто-то предпочитает вкладывать средства в недвижимость, однако правоохранительным органам также легко установить, на какие деньги приобреталась собственность.

Взяточники покупают десятки квартир, и они стоят без дела у них. Но по факту, это тоже все легко отсчитать и проверить. Можно взять любого родственника, на которого оформлена квартира, и потребовать справку о доходах и суммах. И там, естественно, будут очень большие разрывы между доходами и расходами, — добавил Игнатов.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей. Сейчас он находится под стражей.