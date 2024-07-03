Креветки у моря, Поддубный об F-16, Алсу против Решетовой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Мертвые креветки на берегу Амурского залива под Владивостоком, мнение военного корреспондента Евгения Поддубного об ударе Вооруженных сил России по аэродрому ВСУ в Миргороде, взрыв, прогремевший в Одессе, а также реакция модели и экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой на скандальные высказывания певицы Алсу — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему мертвых креветок выбросило на берег в Приамурье?

Telegram-канал «Новости Приморья» вечером 2 июля сообщил, что на берег Амурского залива недалеко от Владивостока выбросило тысячи мертвых креветок. На снятых местным жителем кадрах можно увидеть, что ракообразные лежат на протяжении десятков метров береговой линии, а также в самой воде.

Канал сообщает, что вероятной причиной массовой гибели креветок мог стать резкий прогрев воды или действие токсичных водорослей. Там отметили, что июль в Приморье начался с жары: временами столбики термометров достигают отметки 30 градусов. Официальных комментариев в Министерстве природы Приморского края пока не давали.

Креветки также крайне чувствительны к токсичным веществам — если вода содержит высокую концентрацию высоких металлов, эти животные могут погибнуть. Кроме того, ракообразные не выносят дефицита кислорода, по этой причине многие из них могут плавать у поверхности воды и даже выпрыгивать.

Лето 2024 года стало аномально жарким не только для многих регионов в России, но и для всего мира. В частности, президент Мальдив Мохаммед Муиззу в мае заявил, что над государством из-за климатического кризиса нависла экзистенциальная угроза, особенно сильно там опасаются повышения уровня моря.

Фото: Ingo Wagner/ DPA/TASS

«Для Мальдив экзистенциальная угроза климатического кризиса, особенно повышения уровня моря, стала реальностью, с которой мы боролись на протяжении десятилетий. В 1989 году, осознавая безотлагательность нашей ситуации, когда наши острова находятся всего на один метр над уровнем моря, мы впервые вынесли эту проблему на глобальную арену», — говорил президент страны.

Тем временем в Минприроды Австралии в марте сообщили, что последствия изменения климата затронули Большой барьерный риф. Там забили тревогу из-за массового обесцвечивания кораллов, первые признаки которого были замечены еще в 2016 году.

А в индийской технологической столице Бангалоре местные жители столкнулись с дефицитом воды из-за понижения уровня грунтовых вод. Слабый муссон в прошлом году истощил их уровень, что привело к нехватке воды для населения. Власти призывали людей мыться через день, пользоваться одноразовыми столовыми приборами и ограничить стирку и мытье посуды.

Министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая в Колумбийском университете Нью-Йорка, нецензурно выразился о действиях мировых политиков по решению климатических проблем на Земле. В частности, он раскритиковал действия Вашингтона в этом направлении.

«Решите те чертовы проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», — призывал вице-канцлер.

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global look Press Роберт Хабек

Как Поддубный отреагировал на удар ВС РФ по аэродрому ВСУ?

Минобороны РФ 2 июля сообщило об уничтожении украинских самолетов на аэродроме Миргород в Полтавской области. Российское военное ведомство показало соответствующие кадры, на которые попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенного расчетами ОТРК «Искандер-М».

По данным ведомства, в результате удара было ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте истребителей Су-27. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники.

Удар ВС России по военному аэродрому ВСУ вызвал бурную реакцию на Украине, указал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. По его словам, украинские блогеры обвинили в этом офицеров, приказавших экипажам Су-27 разместить боевые самолеты на открытой базе.

«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации», — говорится в публикации.

Военный корреспондент Евгений Поддубный согласился в своем Telegram-канале с выводами западных СМИ, что участь украинских истребителей постигнет и американские F-16. По его словам, за ракетными ударами ВС РФ по военным аэродромам ВСУ на Западе внимательно наблюдают и атака по площадке в Миргороде напрягла колумнистов крупных изданий.

«Удар по площадке в Миргороде напряг колумнистов Forbes, которые логично предположили, что участь украинских истребителей постигнет и американские F-16. Правильно предположили», — согласился он.

Он отметил, что в последнее время участились успешные наземные и воздушные операции по уничтожению стратегически важных объектов противника. Это показатель того, что их планирование вышло на новый качественный уровень, считает он.

Фото: defense.gov F-16

Что известно о взрыве в Одессе?

Утром 3 июля в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги — мэр города Геннадий Труханов написал об этом в своем Telegram-канале. Вскоре издание «Зеркало недели» сообщило о взрыве, прогремевшем в городе.

Труханов написал, что ракета полетела в сторону города-курорта Южное в Одесской области. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах и спустя полчаса объявил об отбое воздушной тревоги.

Детали случившегося остались неизвестными. Отмечалось, что это могло быть связано с работой системы противовоздушной обороны.

До этого, 30 июня, стало известно о взрыве, который прогремел недалеко от купающихся в море людей в Одессе. По данным портала «Страна.ua», столб воды поднялся в нескольких метрах от жителей, никто не пострадал — это случилось спустя неделю после атаки ВСУ на пляж в Севастополе американскими ракетами ATACMS. Жертвами украинской атаки стали четыре человека, в том числе двое детей.

Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал NEWS.ru, что сейчас невозможно определить, осталось ли в Одессе значительное число людей, симпатизирующих РФ. По его словам, это связано с тем, что пророссийски настроенные граждане подвергаются преследованию на Украине, их жизнь находится под угрозой.

При этом он отметил, что Одесса включена в украинскую экономику и важна для этой страны как один из крупнейших морских портов. По словам эксперта, определить значимость города для России можно будет только в случае его вхождения в состав РФ. Чтобы понять, какое экономическое значение Одесса имеет для Москвы, нужно иметь в виду, что она не существует отдельно от Новороссии, в которую входят Херсонская и Запорожская области, сказал Ищенко.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru предполагал, что возможная военная операция по взятию Одессы продлится от 3 до 4 месяцев. Он высказал мнение, что «город можно блокировать, не обязательно его штурмовать».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как Решетова отреагировала на слова Алсу?

Конфликт блогерши Анастасии Решетовой и певицы Алсу разгорелся на фоне бракоразводного процесса певицы с бизнесменом Яном Абрамовым. В Сети стали распространяться слухи, что артистка пошла на этот шаг из-за многочисленных измен предпринимателя, в том числе с Решетовой.

В частности, блогер Антон Суворкин заявил, что бывшую возлюбленную Тимати видели на вертолетной экскурсии в Монако в компании мужа Алсу. По его словам, после этого предпринимателя начали подозревать в неверности супруге. Также Суворкин предположил, что Абрамов мог поднимать на Алсу руку. Блогер восхитился терпением и выдержкой артистки, напомнив, что она не жила на деньги мужа, потому что ее отец — нефтяной миллиардер.

Решетова на фоне слухов о романе с Абрамовым заявила, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной. По ее словам, к такому выводу она пришла после курса психотерапии. Знаменитость также призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также сообщила, что избранник старше нее на три года, но Алсу написала, что это ложь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Решетова

В Сети предположили, что Алсу таким образом намекнула, что модель причастна к ее разрыву с Абрамовым. Также певица на премии «Мама года — 2024» отказалась говорить про «девушек с низким социальным статусом», комментируя историю с изменами своего мужа. Она также добавила, что не хочет комментировать свое знакомство с Решетовой.

Telegram-канал Super.ru сообщил, что бывшая возлюбленная Тимати обратилась к адвокатам и готовится подать в суд на Алсу за клевету. Издание сообщает, что Решетова недовольна, что Алсу распространяет недостоверную и порочащую информацию в отношении нее, и намерена разобраться в этом. Официальный комментарий на тему скандала Решетова, по данным канала, еще не давала.

Кроме того, по данным канала, Решетова подала заявление в полицию на известного в соцсетях психолога Веронику Степанову. Отмечалось, что женщина, которая известна своими скандальными разборами личностей, обозвала ее девушкой с низким социальным статусом, которая работает в ОАЭ, а также встречается с супругом Алсу Яном Абрамовым.

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