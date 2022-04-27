В Кремле ответили на вопрос об отмене выборов губернаторов В Кремле заявили, что вопрос об отмене или переносе прямых выборов не обсуждается

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Разговоров об отмене или переносе прямых выборов губернаторов в Кремле не ведётся, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кремля. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, в ходе которого будет обсуждаться временная отмена прямых выборов губернаторов и их перенос в заксобрания.

В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет, — отметили в пресс-службе.

Ранее председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко рассказал NEWS.ru, что прямые выборы губернаторов носят скандальный характер, так как в них применяются технологии «чёрных 90-х». Выборы на губернаторском уровне должны быть отменены, считает он.