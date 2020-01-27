Президент России Владимир Путин «после выполнения всех формальностей» рассмотрит прошение осуждённой израильтянки Наамы Иссахар о помиловании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сейчас все формальности выполняются. Как только они будут финализированы, президент примет решение, —
цитируетПескова ТАСС.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году Иссахар получила 7,5 года колонии за провоз 9,6 грамма гашиша. Суд признал гражданку Израиля виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Во время визита в Израиль российский лидер встретился с матерью осуждённой и заверил женщину, что «всё будет хорошо».
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