https://static.news.ru/photo/05cdeef4-413a-11ea-bae0-fa163e074e61_660.jpg Наама Иссахар Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Президент России Владимир Путин «после выполнения всех формальностей» рассмотрит прошение осуждённой израильтянки Наамы Иссахар о помиловании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сейчас все формальности выполняются. Как только они будут финализированы, президент примет решение, — цитирует Пескова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Иссахар получила 7,5 года колонии за провоз 9,6 грамма гашиша. Суд признал гражданку Израиля виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Во время визита в Израиль российский лидер встретился с матерью осуждённой и заверил женщину, что «всё будет хорошо».