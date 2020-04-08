Кремль перешёл в режим обороны от коронавируса

https://static.news.ru/photo/beca6634-7985-11ea-8f20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация главы государства ограничила контакты Кремля с внешним миром. Президентский корпус закрыт, Владимир Путин там не появляется. Однако на случай его приезда здание держат на карантине и по нескольку раз в день проводят дезинфекцию.

Все чиновники, кабинеты которых расположены в этом корпусе, переехали работать на Старую площадь, сообщают argumenti.ru. Руководитель администрации Антон Вайно не проводит совещания вживую, а также приостановил приём сотрудников. С двадцатых чисел марта любое общение — только дистанционно.

В приёмных кабинетов высших чиновников, начиная с замначальников управлений, установили ёмкости с дезинфекционным раствором. Приходящие к ним сотрудники и посетители обязаны мыть руки. Секретаршам руководителей выдали баллончики-пульверизаторы с аналогичным веществом, им опрыскивают одежду визитёров.

По данным издания, рядовые сотрудники, замначальников и начальники департаментов управлений, а также референты управлений таких мер защиты не получили. Однако при входе в здания администрации им измеряют температуру.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что удалённый режим работы российского лидера продлится ещё как минимум неделю. При этом он отметил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Путин ранее лично встречался во время визита в медучреждение.