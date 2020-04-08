Кремль перешёл в режим обороны от коронавируса

Администрация главы государства ограничила контакты Кремля с внешним миром. Президентский корпус закрыт, Владимир Путин там не появляется. Однако на случай его приезда здание держат на карантине и по нескольку раз в день проводят дезинфекцию.
Все чиновники, кабинеты которых расположены в этом корпусе, переехали работать на Старую площадь,
В приёмных кабинетов высших чиновников, начиная с замначальников управлений, установили ёмкости с дезинфекционным раствором. Приходящие к ним сотрудники и посетители обязаны мыть руки. Секретаршам руководителей выдали баллончики-пульверизаторы с аналогичным веществом, им опрыскивают одежду визитёров.
По данным издания, рядовые сотрудники, замначальников и начальники департаментов управлений, а также референты управлений таких мер защиты не получили. Однако при входе в здания администрации им измеряют температуру.
Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что удалённый режим работы российского лидера продлится ещё как минимум неделю. При этом он отметил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Путин ранее лично встречался во время визита в медучреждение.
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