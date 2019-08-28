Кремль приветствует решение киевского суда об освобождении из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что в остальных оценках российская сторона пока ограничится, передаёт
Вышинский освобождён под личное поручительство. При этом он обязан по первому требованию являться к следователю или в суд.
Ранее News.ru писал, что освобождение журналиста прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала решение киевского суда первым шагом на пути к справедливости в отношении Вышинского.