https://static.news.ru/photo/bf96b1ce-c97e-11e9-b95a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кремль приветствует решение киевского суда об освобождении из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в остальных оценках российская сторона пока ограничится, передаёт ТАСС .

Вышинский освобождён под личное поручительство. При этом он обязан по первому требованию являться к следователю или в суд.

Ранее News.ru писал, что освобождение журналиста прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала решение киевского суда первым шагом на пути к справедливости в отношении Вышинского.