Песков объяснил использование советского флага в ходе спецоперации
Песков отметил особое значение использования военными советского флага в ходе спецоперации
Никита Чайка
Никита Чайка
13:51, 18 апреля 2022
Бронетранспортёр БТР-82А ВС РФ на шоссе в районе границы с УкраинойФото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Знамя Победы действительно используется российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Газета.Ru». Он подчеркнул, что советский флаг для всех поколений в России и многих поколений за её пределами является святыней, носящей особый, сакральный смысл.
В нашей стране для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня. Это для многих поколений, во многих странах. Это святыня, которая носит особый смысл, буквально сакральное значение. Также мы отмечаем, что это используется, — сказал Песков.
Ранее стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузили российский триколор и Знамя Победы в посёлке Розовка Запорожской области.
В октябре прошло года депутат Госдумы Анжелика Глазкова на заседании фракции КПРФ предложила заменить нынешний триколор на флаг СССР. В представленном законопроекте она заявила, что трёхцветный флаг был дискредитирован.