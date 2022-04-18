Песков объяснил использование советского флага в ходе спецоперации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о письме главы КПРФ Геннадия Зюганова российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не драпировать Мавзолей Ленина на День Победы 9 мая, сообщает РИА Новости. Отмечается, что ежегодно перед началом парада Победы мавзолей закрывают фанерными сооружениями. Партия каждый год призывает этого не делать.

Мне ничего не известно об этом письме, я не знаю ничего о нём, — сказал представитель Кремля. Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возникающие в обществе споры о захоронении тела...