Кремль оценил ситуацию с выплатами врачам за работу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1c7f8cfe-017c-11eb-9948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все случаи, когда медработники не получили положенные им дополнительные деньги за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут разобраны. Такие ситуации являются объектом пристального внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, в курсе ли президент Владимир Путин о том, что в некоторых регионах страны врачи провели пикеты и пожаловались на неисполнение поручений по выплатам за COVID-19.

Со всеми этими случаями будут разбираться, я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики сначала воспользовались всем известными механизмами для изложения своей озабоченности или каких-то неверных с их точки зрения ситуаций с выплатами, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что на портале госуслуг есть специальный раздел, в котором можно описать конкретный случай с невыплатами медработникам. Кроме того, Песков выразил надежду на то, что были использованы все механизмы диалога с министерствами здравоохранения на региональном уровне, с руководством больниц.

Но в любом случае такие ситуации, конечно, являются объектами самого пристального внимания и на региональном уровне, и на федеральном, — подчеркнул пресс-секретарь.

При этом на вопрос о причинах невыплат Песков призвал рассматривать каждый случай отдельно, а не обобщать ситуацию. По его словам, «каждый случай имеет свои причины, как правило, они технические». И именно эти причины, подытожил представитель Кремля, нужно исправлять за счёт методичной и последовательной работы.

В апреле Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, будут получать доплату в 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — 50 тыс. руб., младший — 25 тыс. руб. Доплаты должны были получить и сотрудники скорой помощи: врачи — по 50 тыс. руб., фельдшеры, медсёстры и водители — по 25 тыс. руб. Однако обещанные выплаты получили не все. В одних больницах начали доплату рассчитывать по часам, в других — начиная с первого больного с подтверждённым коронавирусом. Во многих больницах, официально не перепрофилированных под коронавирус, доплат медики не получили вовсе.

16 сентября профсоюз медработников «Действие» анонсировал акции протеста в 15 городах десяти российских регионов. Медики требуют расширить круг получателей выплат, в частности включить в него санитарок и водителей скорых, а также попросят Минздрав разъяснить, почему он этот круг ограничил. При этом пикеты планируется провести с 27 сентября по 4 октября, а в середине октября — организовать итоговый пикет в Москве.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье в Минздраве сообщили, что дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, проводятся в полном объёме и своевременно.