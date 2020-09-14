Кремль оценил планы Навального вернуться в Россию

https://static.news.ru/photo/144bcc4a-f737-11ea-b177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти прокомментировали заявление оппозиционного политика Алексея Навального о своём намерении вернуться в Москву. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, каждый гражданин имеет право уезжать и возвращаться на родину.

Он волен уезжать из России и возвращаться в Россию, как и любой гражданин Российской Федерации, — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом необходимости во встрече сотрудников президентской администрации с Навальным после его возвращения нет, отметил представитель Кремля.

20 августа Навальному стало плохо в самолёте, который из-за этого совершил вынужденную посадку в Омске. Врачи местной клиники в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Причины пока неясны, но омские медики ядов в крови и моче Начального не обнаружили.

После этого оппозиционера доставили в Германию спецбортом в клинику Charité, а правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». 14 августа германское правительство заявило, что выводы военных медиков подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Кроме того, Берлин направил запрос в ОЗХО.

В Кремле при этом заявили, что ФРГ не сообщила России о своих выводах, а в МИД РФ напомнили, что ждут официального ответа. Новый запрос по инциденту с Навальным 14 сентября направила и Генеральная прокуратура России германской стороне. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. В ГП также напомнили, что Берлин ещё не дал свой ответ на запрос от 27 августа, однако заявления от официальных лиц ФРГ были опубликованы в местных СМИ.

Сейчас российский оппозиционер проходит лечение в берлинской клинике Charité. Навальный находился в коме более двух недель. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось. После этого пациента вывели из состояния искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru, в Instagram Алексея Навального появился первый после выхода из комы пост. Оппозиционер поприветствовал своих подписчиков и рассказал о том, как проходит его восстановление. Публикацию иллюстрирует фото вместе с женой и детьми.