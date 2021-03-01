Кремль обращался к Маску из-за предложения Путину пообщаться в Сlubhouse

https://static.news.ru/photo/9a353a30-7b3f-11eb-944b-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недоразумением приглашение пообщаться в Clubhouse, которое сделал Владимиру Путину глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. По его словам, Москва обратилась к бизнесмену за разъяснениями и не получила ответа, поэтому считает тему исчерпанной.

Знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску — мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана, — цитирует Пескова РИА Новости.

Предложение от Маска пообщаться в новой социальной сети Clubhouse поступило Путину на двух языках и было направлено через официальный аккаунт президента России в Twitter. Песков после этого отметил, что в Кремле собираются уточнить детали этого предложения. Журналисты кремлёвского пула взялись за дело и написали Маску. Они спросили, о чём он хотел бы поговорить с Путиным и может ли темой их беседы стать космос. Глава SpaceX на их вопрос не ответил.

Ранее Песков рассказал, что в Кремле будут ориентироваться на собственные интересы России, политика санкций со стороны Запада не достигает цели, сообщал NEWS.ru.