Красноярский телеканал доказал Минюсту чистоту перед законом Красноярское издание «ТВК» убрали из реестра иноагентов

Минюст исключил из списка иностранных агентов ООО «Новости», которое владело бывшим сайтом ТВК. Это произошло спустя чуть больше года после его попадания в такой перечень в сентябре 2022 года, следует из информации на сайте ведомства. Минюст провел проверку и не обнаружил нарушений законодательства в деятельности акционерного общества, пишет Telegram-канал ТВК.

Поводом для внесения в такие списки стал единственный платеж благотворительного фонда бизнесмена Михаила Прохорова на информационное сопровождение Красноярской книжной ярмарки. Организацию исключают из иноагентского реестра, если на протяжении года она не получает денег или иной помощи от иностранных источников.

В беседе с NGS24.RU представитель организации заявил, что ООО «Новости» было важно избавиться от статуса иноагента именно по реабилитирующим обстоятельствам, а не просто из-за закрытия юридического лица. Статус иноагента накладывает множество ограничений и усложняет работу. Физлицам-иноагентам надо отчитываться перед государством за свои расходы, а также за свой счет заказывать аудит своих доходов и расходов.

В сентябре 2022 года Минюст исключил из реестра иноагентов петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», оказывающий помощь и поддержку ВИЧ-инфицированным. Основанием для этого стало «прекращение организацией выполнения функций иноагента», а также результаты проверки Главного управления министерства по региону. Тогда же статус был снят с правозащитного проекта «Апология».