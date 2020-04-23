Краснокнижных лебедей-кликунов заметили в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/e6ed63aa-8542-11ea-981f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saverio Gatto/imageBROKER.com/Global Look Press

На побережье Финского залива прилетели лебеди-кликуны. Птиц заметили жители Санкт-Петербурга.

Фотографии пернатых появились в социальных сетях. Этот вид занесён в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии, сообщают «Невские новости».

Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда жители города на Неве фотографируют редких животных или необычные природные явления. Например, недавно горожанам удалось запечатлеть в одном из парков проплывающих бобров. Зверей в этих местах не видели примерно пять лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге спасли детёныша ладожской кольчатой нерпы. На животное напали птицы.