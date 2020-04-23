Краснокнижных лебедей-кликунов заметили в Санкт-Петербурге

На побережье Финского залива прилетели лебеди-кликуны. Птиц заметили жители Санкт-Петербурга.
Фотографии пернатых появились в социальных сетях. Этот вид занесён в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии,
Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда жители города на Неве фотографируют редких животных или необычные природные явления. Например, недавно горожанам удалось запечатлеть в одном из парков проплывающих бобров. Зверей в этих местах не видели примерно пять лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге спасли детёныша ладожской кольчатой нерпы. На животное напали птицы.
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