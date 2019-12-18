https://static.news.ru/photo/55f358f0-2273-11ea-9815-fa163e074e61_660.jpg Фото: krasnayapolyanaresort.ru

Курорт «Красная Поляна», который раньше был известен как «Горки Город», намерен вывести название одноименного посёлка в горном кластере Сочи на мировой туристический рынок и привлекать больше гостей из России и из-за границы благодаря смене концепции, сообщил гендиректор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский.

Уже два месяца на курорте идёт ребрендинг после смены названия. Курорт рассчитывает на рост турпотока в предстоящем сезоне на 15 процентов, до 500 тысяч человек, рассказал он.

Ребрендинг в разгаре, в разгаре федеральная рекламная кампания. Мы хотим, чтобы «Красная Поляна» чаще звучала в инфополе и в России, и в мире, — заявил Круковский.

Горные лыжи и сноуборд — это не единственный повод приехать в горы Сочи зимой. «Красная Поляна» позиционирует себя как всесезонный курорт развлечений, и даже тем, кто не катается на горных лыжах и сноуборде, по его словам, здесь есть чем заняться: развиваются игорная зона и детские сервисы, проходят концерты.

В сентябре курорт «Горки Город», построенный к сочинской Олимпиаде-2014, поменял название и стал «Красной Поляной».

Ранее NEWS.ru писал, что курорт «Роза Хутор» обвинил «Красную Поляну» (бывший «Горки Город» — прим. NEWS.ru) в недобросовестной конкуренции.