Крашенинников: повальной проверки сенаторов на иное гражданство не будет

https://static.news.ru/photo/b9600f0a-1b92-11eb-81ec-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru/Global Look Press

Проверять каждого члена верхней и нижней палаты парламента на наличие иностранного гражданства никто не собирается, но если выяснится, что данный факт имеет место быть, парламентарий лишится своих полномочий. Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Таким образом он прокомментировал внесённый президентом Владимиром Путиным законопроект.

Специальные сплошные проверки проводиться не будут, но при выявлении это будет поводом для отрешения от должности. Возможна самая разная информация, и если она подтверждена, то это станет основанием, — пояснил Крашенинников ТАСС.

Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому парламентарии могут быть лишены полномочий в случае выявления фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц их статуса. В частности, такой причиной могут стать счета в иностранных банках и второе гражданство.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что полномочия депутата или сенатора можно будет прекратить досрочно, если он предоставит недостоверные данные о проживании «на территории субъекта РФ кандидата для наделения полномочиями сенатора — представителя соответствующего субъекта РФ или о наличии документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства».