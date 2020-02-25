https://static.news.ru/photo/47b3debe-57ec-11ea-bf57-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Язов Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

«Комсомольская правда» выполнила завещание маршала Дмитрия Язова и целиком опубликовала последнее интервью с ним. Бывший министр обороны Советского Союза скончался 25 февраля, ему было 95 лет.

Язов подробно рассказал о знакомстве с Михаилом Горбачёвым, своей роли в путче ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), критическом отношении к Борису Ельцину, министрам обороны Анатолию Сердюкову и Сергею Шойгу, а также оценил российского президента Владимира Путина.

Путин принял Россию, когда она трещала по швам на Кавказе. Когда армия находилась в убогом состоянии. И за годы своего президентства увёл Россию от пропасти распада, — отметил Язов в интервью, которое дал в ноябре.

По словам маршала, обладание «масштабными правами и возможностями» вместе с желанием отстаивать интересы страны в мире сделали из Путина стратега. Военный пожелал, чтобы российский лидер создал в стране «капитализм с человеческим лицом» и национализировал природные богатства.

Как писал NEWS.ru, Язов был последним из маршалов СССР. Он родился в 1924 году, в ноябре 1941-го добровольцем вступил в Красную армию. Прошёл Великую Отечественную войну, командуя стрелковой ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1987–1991 годах руководил Министерством обороны Советского Союза.