https://static.news.ru/photo/a81fc65c-6cd0-11ea-84b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский сообщил о том, что работу столичной подземки не получится остановить без негативных последствий.

Московский метрополитен нельзя закрыть без негативных последствий для инфраструктуры. Метро — это сложная технологическая система, нуждающаяся в постоянной эксплуатации и контроле, — привели слова Виктора Козловского в «Интерфаксе».

Он пояснил, что метро должно постоянно функционировать, а 70% работников всё равно придётся ходить на работу, чтобы контролировать работоспособность системы метрополитена.

Например, в ночную расстановку на линиях метро для выполнения технологии работы должны оставаться более 340 составов, которые ежесуточно должны перемещаться. Поезда играют важную роль и в движении воздуха по тоннелю, поддержанию в нём необходимого микроклимата и уровня влажности, — привели слова начальника Московского метрополитена в «Интерфаксе».

Он добавил, что полностью движение метро было остановлено в эпицентре вспышки коронавируса нового типа — китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Виктор Козловский подчеркнул, что в столице Китая Пекине метро не прекращало свою работу для пассажиров, однако были введены ограничения на их количество и график работы подземки.

Начальник Московского метрополитена также рассказал об опыте других стран в связи с закрытием метро. По его словам, в Киеве закрытие метро привело к огромным «многокилометровым пробкам», к транспортному коллапсу.

Другие виды транспорта не смогли справиться с наплывом пассажиров, в городах появились многокилометровые пробки, — сообщил Виктор Козловский.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице не собираются закрывать метрополитен из-за коронавируса. Он отметил, что «метро вообще невозможно остановить» и что его система устроена так, что поезда должны постоянно находиться в движении.