Козинка полностью зачищена от ДРГ: когда атаковали село, какие потери у ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Минобороны России сообщили, что украинских диверсантов в селе Козинка под Белгородом не осталось. Что известно об атаках ДРГ ВСУ на Белгородскую и Курскую области, сколько диверсантов ликвидировали бойцы ВС РФ?

Что сейчас происходит в Козинке

Об уничтожении всех украинских диверсантов в населенном пункте Козинка Грайворонского района Белгородской области сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Пресс-служба ведомства уточнила, что в настоящий момент продолжаются мероприятия по недопущению проникновения в Россию других диверсионных отрядов.

«На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию», — отмечается в сообщении.

В МО РФ пояснили, что в результате ударов авиации и артиллерии противник потерял до 650 военнослужащих. Кроме того, уточнили в ведомстве, были уничтожены две бронемашины и две единицы РСЗО Vampire, произведенные в Чехии.

Как диверсанты атаковали Козинку

17 марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России отразили атаки диверсионно-разведывательных групп Украины в районе Козинки. По данным ведомства, были пресечены все попытки ВСУ проникнуть на приграничную территорию.

Фото: МО РФ

«На Белгородском направлении нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — говорится в сообщении МО.

Кроме того, бойцы российской армии уничтожили боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20. Потери украинской стороны составили 65 диверсантов.

20 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что ВСУ во время избирательных мероприятий в России пытались захватить приграничные территории РФ. По его словам, наиболее активные действия развернулись в районе Козинки.

«Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории», — заявил Шойгу.

Как ВСУ пытались прорваться на территорию РФ, какие потери

В ночь на 12 марта диверсанты ВСУ после интенсивного обстрела гражданских объектов безуспешно попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.

Фото: МО Украины

14 марта украинские ДРГ вновь попытались зайти в районе Сподарюшино и Теткино, а также у Козинки, где высадился вертолетный десант ВСУ, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и армия не позволили этого сделать. 16 марта в МО РФ сообщили, что российские военные нанесли комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины. Кроме того, были пресечены попытки проникновения украинских диверсантов из Сумской области.

ДРГ предпринимали безуспешные попытки атак на территорию РФ и в последующие дни. Как сообщил Шойгу 20 марта, за восемь суток боевых действий у российской госграницы противник потерял 3501 солдата (790 безвозвратных потерь), 23 танка, 34 единицы бронетехники (11 БМП «Брэдли»), пять пусковых установок РСЗО «Вампир» и вертолет Ми-8.

Читайте также:

Белгород, Курск, Энгельс: как ВСУ атаковали Россию 20 марта, сколько жертв

Козинку полностью зачистили от диверсантов: новости СВО на вечер 20 марта

«В три раза выше»: Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала года