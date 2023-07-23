«Коварное изделие»: военэксперт назвал особенность термобарических мин ВСУ Военный эксперт Дандыкин заявил, что термобарические мины тяжело обнаружить

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) термобарические мины являются необычным и коварным изделием для российских саперов, так как они наносят существенные повреждения, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, подобные боеприпасы могут находиться не только на земле и их тяжело обнаружить.

Насколько мне известно, это немецкие мины. Сейчас много чего появляется у ВСУ, чтобы они смогли сделать что-то существенное во время контрнаступления. Для наших саперов это достаточно коварное, необычное изделие, потому что такие мины реагируют на прохождение техники. Они могут находиться не только на земле, наносят серьезные повреждения, и их достаточно тяжело искать, но, думаю, наши саперы справятся, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что у российских саперов есть огромный опыт разминирования. В то же время Дандыкин не исключил, что у ВСУ могут появиться новые разработки, в том числе мины.

Ранее сапер с позывным Рахматулла рассказал, что ВСУ начали применять мины с термобарическими боеприпасами в зоне специальной военной операции. По его словам, на тыльной части боеприпаса установлены датчики, реагирующие на движение техники или человека. При приближении к мине она направленно срабатывает и приводит к уничтожению цели. Однако, по его словам, российские военные уже научились противодействовать таким видам снарядов.