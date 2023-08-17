Котенок сообщил о жарком «кулаке» у Бахмута: что пишут военкоры 17 августа Военные Telegram-каналы о ситуации на СВО

Фото: МО Украины

Военные корреспонденты и блогеры обсудили главные новости специальной военной операции. Сладков рассказал, как российские военнослужащие удерживают позиции в поселке Каменское в Запорожье. Коц считает, что Запад скоро перестанет помогать Киеву. Руденко допустил исчезновение Украины в 2024 году. Поддубный назвал еще два участка, где видели боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Что пишут военкоры 17 августа — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков о ситуации в Запорожье: «ВС РФ стоят в активной обороне»

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о ситуации в поселке Каменское на Васильевском направлении в Запорожской области. По его словам, ВСУ стремятся выйти к Токмаку, бои в этом районе не прекращаются.

«Противник имеет планы прорвать здесь нашу оборону и выйти к Токмаку, далее к Азовскому морю. Позволим — пройдет. Но мы не даем шанса. Бои не прекращаются. Линия фронта проходит прям по посёлку. Мы находимся в активной обороне, терпим обстрелы, сами стреляем, штурмуем понемногу, отбиваем украинские штурмы. Но ситуация натянутая. ВСУ в любой момент могут сосредоточить здесь кулак и ударить», — предупреждает журналист.

Евгений Поддубный: «Боевики „Азова“ были замечены в окрестностях Артемовска и Купянска»

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что представители украинского террористического формирования «Азов» были замечены не только в Серебрянском лесничестве.

«Участники „Азова“ вернулись на линию фронта. Речь идет о районе Серебрянского лесничества. Также боевики были замечены в окрестностях Артёмовска и Купянска», — подчеркнул журналист.

Национальная гвардия Украины сообщила о возвращении бойцов полка «Азов» на линию фронта. Полковник Микола Уршалович рассказал на брифинге, что «азовцы» начали участвовать в боях в районе Серебрянского лесничества (ЛНР).

Александр Коц: «Украина интересна Западу в качестве „торпеды“»

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который пообещал, что Альянс будет поддерживать Киев до победы.

«Очень показательная цитата. Стало быть, после победы поддержка прекратится. Это еще раз доказывает, что Украина интересна коллективному Западу исключительно в качестве „торпеды“, чья единственная задача — нанести России стратегическое поражение. А дальше — хоть трава не расти», — считает журналист.

Коц также высказался о возвращении «азовцев» в зону СВО. «Договоренности с западными „партнерами“ не стоят бумаги, на которой они заключены. Одно можно сказать с уверенностью — больше „азовцев“ в плен брать не будут», — подчеркнул он.

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Йенс Столтенберг

Андрей Руденко: «Срок существования Украины истекает в 2024 году»

Военный репортер Андрей Руденко ответил министру энергетики Украины Герману Галущенко, который заявил, что Киев не будет продлевать контракт на транзит газа — действующий контракт истекает в конце 2024 года.

«Я уверен, что до конца 2024 года истекает и срок существования самой Украины, и они это прекрасно знают. В бой кинуты последние резервы киевского режима. Им осталось совсем недолго», — полагает репортер.

Пятилетний контракт о транзите между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» был заключен в конце 2019 года.

Герман Куликовский: «Беспилотная авиация ВС РФ сделала прыжок вперед»

Военный блогер Герман Куликовский полагает, что ситуация с беспилотными аппаратами в ВС РФ заметно улучшилась с начала СВО — увеличилось не только число дронов в войсках, но и их возможности, отмечает он.

«За время, прошедшее с начала СВО, российская беспилотная авиация сделала огромный даже не шаг, а прыжок. Качество, количество, дальность работы, противодействие РЭБ, разрешение картинки — все это просто не идет ни в какое сравнение с мартом 2022 года. Дронов стало много, дроны летают далеко», — пишет блогер.

Так он прокомментировал видео уничтожения состава с боеприпасами ВСУ, снятого Минобороны с помощью беспилотника в украинском глубоком тылу.

«На видео мы видим 3 вагона, а это значит, что если там были 152/155 мм артиллерийские снаряды, то при стандартной загрузке в укупорке в каждый вагон влезает 400 таких боеприпасов. Если там были РСы для „Града“, то чуть меньше — 360. Результат, особенно учитывая снарядный голод, отличный», — подчеркнул Куликовский.

Фото: МО РФ

Юрий Котенок: «ВСУ пытаются взять Артёмовск. Очень жарко»

Военный эксперт Юрий Котенок сообщает об активизации ВСУ в районе Артемовска (Бахмута) в ДНР, куда, по его данным, украинские военные «подтянули два дивизиона РСЗО».

«После перегруппировки и подтягивания резервов противник активизировался на Артемовском направлении. Пытаются взять Артемовск. Очень жарко», — подчеркивает эксперт.

Михаил Онуфриенко: «ВСУ бросили в бой последние силы»

Военный блогер Михаил Онуфриенко полагает, что ВСУ не смогут больше пополнять силы после включения в наступление 82-й десантно-штурмовой бригады (ДШБ).

«ВСУ бросили в бой последние резервные бригады, после уничтожения которых восполнять убыль будет нечем. Речь в том числе о 82-й ДШБ, брошенной на штурм Работино. Именно в этой бригаде до сих пор оставались невредимыми 14 танков Challenger. Туда же США поставили свои Stryker, горящие не хуже немецких Leopard», — отмечает эксперт.

«Рыбарь» рассказал об обстановке под Артемовском

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» сообщают об активизации ВСУ на Артемовском направлении.

«Вчера штурмовые группы ВСУ на бронетехнике атаковали позиции ВС РФ у Зализнянского со стороны Миньковки. Однако стоящие там военнослужащие 1-й дшбр „Волки“ при поддержке других подразделений отсекли огнем машины от пехоты и уничтожили часть из них, после чего отработали по живой силе противника.

При этом украинские формирования продолжают накопление сил к востоку от Константиновки для возобновления штурма опорных пунктов на линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка. Также замечены перемещения ВСУ под Северском для возможного удара в направлении Яковлевки.

В то же время поступает информация о формировании в Георгиевке новой 39-й бригады морской пехоты ВСУ. После слаживания и доукомплектования ее планируют перебросить под Бахмут», — сообщает «Рыбарь».

Военный эксперт Юрий Котенок также сообщал о формировании ударного кулака в районе Артемовска.

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