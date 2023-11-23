Котенок сообщил о продвижении ВС РФ на Авдеевском направлении Военкор Котенок: ВС РФ приближаются к Авдеевке со стороны Ясиноватой-2

Фото: МО РФ

Российские войска продвигаются вперед в районе железнодорожной станции Ясиноватая-2 на Авдеевском направлении в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его оценкам, контроль над Авдеевкой позволит ВС РФ расширить железнодорожный транспортный узел и улучшить снабжение. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Вышли вперёд со стороны Ясиноватой-2, есть продвижение, подошли ближе к населенному пункту. Смотря на карту, Авдеевка необходима, расширится очень большой узел железной дороги, что существенно улучшит снабжение группировки ВС РФ. Ясиноватая может стать логистическим центром этого периода войны, — написал Котенок.

Котенок добавил, что ему известно о «разведке боем» в населенных пунктах Водяное и Северное. Также российские войска малыми группами штурмуют позиции в районе Авдеевского коксохимического завода, рассказал военкор.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает продвижение вперед на Авдеевском направлении в ДНР. ВС РФ удалось взять под контроль несколько опорных точек. Минобороны России пока не подтверждало данную информацию.

Военкор Александр Коц до этого отмечал, что под Авдеевкой для Украины может возникнуть новая «Азовсталь». Под этим он имеет в виду то, что Авдеевка с определенной вероятностью, как завод в Мариуполе, окажется в кольце окружения российской армии.