Костин высказался о возможности дефолта в России

Россия не пребывает в дефолте, страна имеет абсолютную платёжеспособность, заявил глава ВТБ Андрей Костин, которого цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что страна в состоянии рассчитываться по внешнему долгу.

Россия не находится в дефолте, она абсолютно платежеспособная страна, <...> возможности рассчитаться у РФ есть все, — сказал Костин.

Ранее Business Insider сообщил, что несмотря на попытки Запада парализовать экономику России, страна продолжает выполнять свои долговые обязательства. Про мнению экспертов, это может быть связано с опасениями, что дефолт скажется на государстве сильнее, чем на остальном мире.

Многие инвесторы сомневались, что российская сторона окажется в состоянии оплатить долг, учитывая масштаб наложенных в её отношении санкций. Однако в конце марта Москва направила платежи по облигациям на сумму $447 млн. Кроме того, эксперты отметили, что до начала специальной операции на Украине облигации «Газпрома» и ВТБ давали высокую доходность, что может означать, что Россия способна платить по долгам.