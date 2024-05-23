Космос станет полем боя? Гонка оружия России и США выходит на новый уровень

20 мая Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией законопроект о предотвращении космической гонки вооружений. За российский законопроект проголосовали семь стран, столько же его не поддержали, а одна страна воздержалась от голосования.

США были против

Еще до голосования по данному законопроекту было ясно, что против него выступят США и их союзники. Так оно и оказалось — позицию американцев поддержали Великобритания, Франция, Япония и Южная Корея. В то время как из других «серьезных игроков» за российский законопроект проголосовал только Китай.

Почему же представители так называемого коллективного Запада не поддержали российскую инициативу, которая преследовала исключительно благую цель? Если быть точнее, то Россия предлагала навсегда отказаться от размещения в космосе оружия, предлагала не допускать вооруженного воздействия из космоса на Землю и с Земли по космическим целям. То есть РФ предлагала полностью запретить гонку космических вооружений.

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press Совет Безопасности ООН

Ракет у американцев много

Нежелание одобрить российский законопроект объясняется просто: США и их союзники давно рассматривают космос как «орбитальный фронт» уже существующих и грядущих военных конфликтов. Не секрет, что спутниковая группировка стран НАТО активно участвует в сборе разведданных для Украины, причем началось это еще задолго до февраля 2022 года. Также не является секретом многолетнее использование США беспилотного многоразового челнока Boeing X-37B, который является не чем иным, как орбитальным перехватчиком. Не случайно все работы по проекту этого челнока ведутся в интересах ВВС США.

В этой связи можно вспомнить американские противоспутниковые ракеты Thor, которые были разработаны в годы холодной войны. Да и с ее окончанием американцы не думали отказываться от противоспутниковых ракет: в настоящее время сбивать спутники на низкой орбите они могут с помощью ракет комплексов THAAD и даже с эсминцев класса «Арли Берк», оснащенных системой Aegis. Так что американцы давно рассматривают космос как зону своих интересов, а где существуют интересы США, там неизменно присутствует военная составляющая.

Фото: Ralph Scott/ZUMAPRESS.com/Global Look Press THAAD

Наследие девяностых

Разумеется, в годы холодной войны не только США пытались «застолбить» околоземное пространство. В СССР также велись разработки оборонного характера, призванные не допустить военного доминирования американцев в космосе. В шестидесятые годы в Советском Союзе разрабатывались спутники-перехватчики серии ИС, шли работы и над противоспутниковыми ракетами. Правда, после 1991 года российские власти решили, что мир стал другим, а вчерашние враги стали друзьями. Вот почему многие проекты по военным программам были свернуты, достаточно вспомнить уникальный космический комплекс «Энергия-Буран».

Все это привело к тому, что на продолжительное время РФ утратила лидирующие роли в гонке космических вооружений. В то время как США и другие страны приступами пацифизма в тяжелой форме не страдали, в результате чего своими противоспутниковыми ракетами обзавелись Китай, Израиль и Индия. И это логично, потому что в ходе гипотетического военного конфликта любая страна постарается «ослепить» противника, выведя из строя его спутники, что позволит получить серьезное преимущество. А может быть, и решающее.

Все поняли

Этим и объясняется отказ США поддержать российский законопроект, ведь США, как ни одна другая страна в мире, готовы к противостоянию на «орбитальном фронте». Американцы имеют сотни противоспутниковых ракет SM-3, способных поражать цели практически из любого уголка земного шара, на орбите месяцами находится их секретный челнок Boeing X-37B, и наверняка о многих космических «сюрпризах» они не рассказывают широкой общественности.

При этом США при поддержке Японии пытались поиграть в «миротворцев» и совсем недавно хотели протащить в Совбез ООН свой законопроект о неразмещении в космосе ядерного оружия, на что Россия наложила вето. И это вполне объяснимо, так как в случае полномасштабной войны вывести из строя многочисленные американские спутники можно будет только с помощью ядерных зарядов. Это не означает, что Россия прямо сейчас кинется размещать атомные бомбы на орбите. Но в случае начала мировой войны к таким мерам однозначно прибегнет не только Россия, но и многие другие страны.

Так что сколько бы США и их союзники ни пытались рядиться в овечьи шкуры, космос давно и всерьез рассматривается ими как поле боя. И если начнется полномасштабная война, сражения будут проходить не только на земле, в воздухе и на море, но и в космосе. В США и СССР это понимали еще шесть десятилетий назад. А теперь это осознали даже в таких странах, как Индия и Израиль.

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