Космонавты запустили с МКС экспериментальный спутник с солнечным парусом

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода в открытый космос запустили студенческий спутник «Парус-МГТУ», прямую трансляцию события вел Роскосмос. Указывалось, что запуск проводится в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов, для этого экипаж использовал специальное пусковое устройство.

Также космонавты отключили контур дополнительного радиатора на модуле «Наука» от основного контура модуля, чтобы отсоединить резервный контур радиатора, в котором произошла утечка. Россияне сфотографировали место негерметичности, чтобы земные специалисты смогли понять причину неисправности.

Ранее на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента МКС обнаружили утечку теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора. Устройство было доставлено на станцию в 2012 году. В Роскосмосе сообщили, что основной контур терморегулирования модуля продолжает функционировать в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне станции. В госкорпорации подчеркнули, что данная ситуация не представляет угрозы ни для экипажа, ни для станции в целом, главная оперативная группа управления продолжает работу по анализу и решению инцидента.