Космонавты поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС

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Существует вероятность, что России придётся ввести ограничения на поездки в Турцию. Это произойдёт, если в Египте будет расти число случаев заболевания COVID-19, в том числе штаммом «омикрон». Такое заявление сделал в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Эти ограничения позволят предотвратить распространение нового штамма коронавируса, отметил депутат. При этом следует учитывать два фактора: уровень заболеваемости на курортах Египта и число граждан РФ, которые туда едут. Если Египет...