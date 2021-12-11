Космонавты поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:36, 12 декабря 2021
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС. Они отметили роль главного документа в обеспечении равных прав и свобод граждан страны. Видеообращение опубликовано на сайте Роскосмоса.
Этот день больше, чем официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвящённый каждому россиянину, — сказал Шкаплеров.
Благодаря именно этому главному российскому документу мы все имеем равные права и свободы, — добавил Дубров.
По его словам, Конституция позволяет россиянам защищать собственные права и права своих близких.
Конституция РФ принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр Конституции.