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Космонавты поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС

Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС
00:36, 12 декабря 2021
Космонавты поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС. Они отметили роль главного документа в обеспечении равных прав и свобод граждан страны. Видеообращение опубликовано на сайте Роскосмоса.

Этот день больше, чем официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвящённый каждому россиянину, — сказал Шкаплеров.

Благодаря именно этому главному российскому документу мы все имеем равные права и свободы, — добавил Дубров.

По его словам, Конституция позволяет россиянам защищать собственные права и права своих близких.

Конституция РФ принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр Конституции.

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