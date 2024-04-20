Россияне на МКС подготовили скафандры для выхода в открытый космос

Фото: Роскосмос

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) сменили элементы скафандров «Орлан-МКС» во время подготовки к предстоящему выходу в открытый космос, сообщил ТАСС командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Речь идет о фильтрах, аккумуляторах, кислородных баллонах и влагосборниках, добавил он. Кононенко уточнил, что «Орлан» оснащен системами, рассчитанными только на один выход.

Их установку необходимо производить перед началом каждого выхода и демонтировать по окончании работ в открытом космосе, — добавил он.

По его словам, фильтр-патрон, основной и резервный кислородные блоки обеспечивают необходимый уровень кислорода, батарея поддерживает автономную работу систем скафандра, влагоприемник убирает излишнюю влагу. Кононенко отметил, что все сменные элементы промаркированы, это облегчает их поиск во время подготовительных работ. Первый в 2024 году выход в открытый космос космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба намечен на 25-26 апреля.

На днях стало известно, что космический мусор рухнул на крышу дома во Флориде и пробил ее. Это совершенно уникальный инцидент, заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт. Эксперт выразил сомнения в том, что эти отходы были сброшены с Международной космической станции в 2021 году. По его мнению, представители NASA могли обмануть общественность, выдвинув такую версию.