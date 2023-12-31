Космонавты на МКС поздравили россиян с Новым годом

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили сограждан с наступающим Новым годом, видео поздравления опубликовал Роскосмос. Космонавты пожелали россиянам здоровья, успеха и благополучия.

От всей души поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим новым годом. Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны. В этот день мы желаем всем вам здоровья, успеха и благополучия, — сказал Кононенко.

Николай Чуб добавил, что в дни новогодних праздников каждый сможет поделиться частью душевного тепла с родными и близкими. В свою очередь Константин Борисов вспомнил, что хотя космонавты и встречают Новый год вдали от семей, но все равно чувствуют поддержку и любовь даже в космосе. Быть любимыми космонавт пожелал и всем соотечественникам.

В начале декабря грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» доставил новогодние подарки к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Кроме того, судно доставило питание для отечественных космонавтов, в том числе мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты. На станцию также прилетел трофей турнира «Игры будущего». Его вернут обратно в 2024 году и представят на турнире.