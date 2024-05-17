«Космическую медузу» после запуска ракеты в РФ удалось заснять на камеру «Космическая медуза» образовалась в небе после запуска ракеты с Плесецка

Фото: МО РФ

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области привел к образованию редкого природного явления, называемого «космическая медуза». Фотографии с космодрома были опубликованы на канале Министерства обороны России в Telegram.

Представители ведомства уточнили, что запуск ракеты-носителя осуществлялся в интересах министерства. На его борту находятся различные космические аппараты, чье предназначение не раскрывается. Запуск сопровождался образованием так называемой «космической медузы». На снимках, опубликованных в сети, видно, как вокруг ракеты появилось яркое свечение с «хвостом» из дыма.

«Космическая медуза» — это атмосферный феномен, связанный с запуском ракет. Он объясняется отражением света от выхлопных газов. Подобные явления можно заметить лишь в моменты, когда прямые лучи Солнца не достигают поверхности Земли. Отмечается, что это не уникальное явление, однако наблюдается оно редко, так как условия для образования «космической медузы» не всегда совпадают.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. До этого замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко доложил экс-министру обороны Сергею Шойгу, что на космодроме Плесецк введен в строй новый универсальный комплекс для подготовки разгонных блоков «Бриз-М», спутников социально-экономического и военного назначения и головных частей для ракет-носителей «Ангара».

В апреле глава Роскосмоса Юрий Борисов также сообщил, что в 2027 году запланирован запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным двигателем. Он уточнил, что запуск совместят с испытаниями нового пилотируемого корабля.