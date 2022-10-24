Космический грузовик «Прогресс МС-19» затопили в Тихом океане Роскосмос: «Прогресс МС-19» затоплен в несудоходном районе Тихого океана

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Космический грузовик «Прогресс МС-19», который 24 октября отстыковался от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана. До этого его свели с орбиты, сообщает Роскосмос.

Грузовой корабль «Прогресс МС-19» был сведен с орбиты, вошел в земную атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, — подчеркивается в сообщении.

Корабль отстыковался от МКС в 1:46 мск 24 октября. На торможение его двигательная установка включилась в 4:51. Затем «Прогресс» сошел с орбиты.



Космический грузовик запустили на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 15 февраля. Он летел к МКС более двух дней, успев облететь Землю 34 раза.

Ранее стало известно, что вечером 22 октября по московскому времени с космодрома «Восточный» запустили ракету «Союз-2.1б» с «Фрегатом». Разгонный блок со спутниками оказался на опорной орбите уже через несколько минут. Позже первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М» вышли на заданные орбиты.