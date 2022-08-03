«Косит под Ким Чен Ына»: эксперт об осмотре Шольцем турбины Siemens Энергетик заявил, что Шольц начинает косить под Ким Чен Ына на фоне его визита в Siemens

Фото: Christoph Reichwein/Global Look Press

Олаф Шольц

Визит канцлера Германии Олафа Шольца на производственную площадку компании Siemens Energy для осмотра турбины для газопровода «Северный поток» и его последующие заявления, что агрегат готов к отправке в Россию являются дешевой пропагандой и демонстрирует неуверенную позицию ФРГ по вопросу возврата турбины, заявил в беседе с NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, аналитик Владимир Демидов. Он заявил, что демонстрируя такое поведение Шольц, похоже, начинает «косить» под лидера КНДР Ким Чен Ына.

Тут надо понимать, что Siemens Energy сегодня заявили о том, что турбина действительно не готова, в закрытом формате разумеется, всем они говорят, что она готова. Отсюда и визит Шольца с последующим осмотром, той самой турбины. Вообще похоже, что глава Германии начинает косить под Ким Чен Ына, — заявил эксперт.

Демидов подчеркнул, что немецкая сторона пытается свалить вину за инцидент на Канаду, которая, по мнению эксперта, не до конца выполнили ремонтные работы и обслуживание турбины.

При этом, как указал аналитик, Берлин пытается сопротивляться внешнему давлению со стороны США и Канады, которые активно продолжают попытки де-индустриализации Германии, как таковой.

В ходе визита Шольца гендиректор компании Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что турбина пока не может быть передана России. Он подчеркнул, что немецкая сторона заинтересована в отправке турбины в РФ. По его словам, все необходимые для этого документы готовы, однако «нужно участие клиента» («Газпрома»).