Косачев: санкциями США борются с конкурентоспособными технологиями РФ

https://static.news.ru/photo/9d185438-4428-11eb-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что США применяют санкции в отношении российских производств, так как видят угрозу со стороны конкурентоспособных технологий России.

К сожалению, это надолго. И дело здесь не в конкуренции американских политиков друг с другом, она хромает по всё множащимся параметрам, а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками, — приводит слова сенатора РИА Новости.

Косачев подчеркнул, что не видит никакой логики во введении санкций в отношении российских предприятий военно-промышленного комплекса, и назвал смехотворными рестрикции в отношении ведомств и госструктур, таких как Минобороны и СВР.

Единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев, — так это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные, — добавил представитель Совфеда.

Он подчеркнул, что это лишь очередные безрезультатные попытки сдержать развитие российских технологий.

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

Как писал NEWS.ru, в Ростехе отреагировали на внесение корпорации в новый санкционный список американского Минюста. По мнению представителя корпорации, это является очередным витком недружественных действий США.