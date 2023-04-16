Косачев напомнил, что Украина официально не выходила из СНГ Вице-спикер Совфеда Косачев напомнил, что Украина официально не прерывала отношения с СНГ

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

В своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Украина официально не прекращала отношения с СНГ и его структурами. Он также напомнил, что на сайтах Исполкома СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ Украина упоминается как член организации.

На определенных ресурсах в сети разгоняется шум по поводу украинского флага на сессии МПА СНГ, состоявшейся на днях в Санкт-Петербурге. Разгоняльщики намеренно путают красное, кислое и круглое просто по принципу начальной буквы, — написал политик.

Он отметил, что СНГ и Межпарламентская Ассамблея СНГ — это многосторонние международные структуры со своими уставами и процедурами, и что использование или неиспользование символики стран-членов не является прерогативой государства, на территории которого проходят мероприятия.

Хотя вице-спикеру не нравится использование государственной символики Украины на мероприятиях СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, он подчеркнул, что любые решения на этот счет должны быть коллективными, в соответствии с международным правом. Он отметил, что односторонние действия в этом вопросе не соответствуют статусу России как ответственной и цивилизованной державы мирового уровня.

Ранее украинским спортсменам приказом Министерства молодежи и спорта страны запретили соревноваться с россиянами. Соответствующий документ опубликовал депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.