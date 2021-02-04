Косачев: Байдену будет сложно превзойти Трампа в ошибках на мировой арене

https://static.news.ru/photo/9aa5dffc-6784-11eb-bb2b-96000091f725_660.jpg Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Российский сенатор, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал программную речь американского лидера Джо Байдена, который не внёс Россию в тройку ключевых вызовов для своей администрации.

Парламентарий подчеркнул, что в вопросе международной политики Байдену пришлось бы сильно постараться, чтобы «наломать ещё больше дров», чем его предшественник Дональд Трамп.

Программная речь Байдена по внешнеполитической тематике, разумеется, важна. Хотя задача не самая сложная, ведь предшественник на высшем посту сверхдержавы умудрился наломать столько дров в мировых делах, что, по ощущению, нужно очень постараться, чтобы выглядеть на этом фоне не лучше, — написал Косачев в своём Facebook.

В тройку ключевых проблем программы Джо Байдена попали вопросы по климату, ядерному разоружению и борьбе с COVID-19.

Но с «тройкой» Байдена точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Это реальные проблемы, и вижу тут много точек пересечения, — подчеркнул сенатор.

При этом Косачев добавил, что американский президент не мог оставить Россию без внимания и поэтому пообещал американцам отвечать на злонамеренную деятельность Москвы, однако, считает представитель Совфеда, всё это сводится к вопросу интерпретации.

Именно злонамеренности и нарушений обязательств у России нет и не предвидится, если только их специально не придумают под очередные санкции, — указал Косачев.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден, выступая с программной речью в Вашингтоне в четверг, заявил, что новая администрация без колебаний заставит Россию отвечать за свои действия.