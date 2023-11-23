Умер раненный при обстреле ВСУ корреспондент «России 24» Максудов

Фото: Борис Максудов/vk.com

Борис Максудов

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший осколочные ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, скончался, заявил журналист Владимир Соловьев. По его словам, Максудов работал в зоне специальной военной операции с первых дней ее проведения.

Скончался наш коллега Борис Максудов по дороге в Джанкой. <...> Он вчера получил тяжелое ранение под Мирным, — рассказал Соловьев.

Максудов попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в среду, 22 ноября. По данным Министерства обороны России, по его местоположению был нанесен удар с беспилотника. В составе группы журналистов на данном участке фронта также был фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.

Комментируя смерть Максудова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что Украина считает журналистов «законными целями» для ударов.

В июле 2023 года в зоне специальной военной операции погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев. Он получил ранение в результате обстрела со стороны украинской армии. По данным агентства, журналист погиб в районе населенного пункта Пятихатки.