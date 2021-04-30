Коронавирусом за сутки в России заразились 9270 человек

https://static.news.ru/photo/d1a993c0-aa57-11eb-842f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России коронавирус был выявлен у 9270 человек. Общее число заболевших составило 4 814 558. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки излечились 8637 пациентов. Всего смогли победить болезнь 4 436 583 человека. За последние 24 часа умерли 392 человека, днём ранее — 397, общее число погибших составило 110 520.

Прирост заболевших в относительном выражении составил 0,19%. Число выписанных пациентов осталось на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В Москве за сутки было выявлено 3208 новых случаев, всего заразились 1 096 019. Прирост числа заболевших в столице в относительном выражении составил 0,29%, днём ранее коронавирус был диагностирован у 2662 человек. За последние сутки в Москве умерли 59 человек, общее число смертей составило 18 374.

В субботу коэффициент распространения коронавирусной инфекции увеличился с 0,96 до 1,02. Показатель больше единицы был зарегистрирован в Москве (1,11), Московской области (1,06) и Санкт-Петербурге (1,03). В Красноярском крае коэффициент достиг единицы впервые с 14 апреля. Этот коэффициент показывает, сколько человек может заразить один инфицированный до своей изоляции. Его использовали в том числе для определения готовности регионов к снятию коронавирусных ограничений. Сейчас он применяется для принятия решений по возобновлению регулярного международного пассажирского авиасообщения.

Ранее в Индии был зафиксирован новый мировой антирекорд по числу заболевших за сутки. Там было выявлено 401 993 новых случая. Каждые три дня число заражённых увеличивается на один миллион человек.