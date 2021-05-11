В России за сутки выявили 8217 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7c024fcc-b2fc-11eb-af5d-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российские медики за минувшие сутки выявили 8217 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, общее число зафиксированных официальной статистикой фактов инфицирования составило 4 905 059. Сейчас больными числятся 272 199 человек.

Умерли за сутки 355 россиян, общее число жертв пандемии составило 114 331.

При этом за сутки из больниц выписаны 8614 пациентов, в целом инфекцию смогли преодолеть 4 518 529 граждан.

Москва по-прежнему лидирует по уровню суточного прироста новых заболевших. В столице выявлено 2718 новых случаев коронавируса за сутки, 59 человек умерли и 2394 выздоровели. Наименьший прирост заболевших зафиксирован в Туве — пять новых заболевших.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что разные этапы вакцинации от коронавируса прошли более 24 млн человек. Коллективный иммунитет, по словам премьер-министра, может быть сформирован до конца года.