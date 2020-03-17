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Первый случай заражения COVID-2019 подтвердили в Архангельске. На данный момент врачи постоянно наблюдают по месту жительства за состоянием 44 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На коронавирус есть один положительный результат. Диагноз подтверждён. 92 человека поступили, за которыми установлено постоянное медицинское наблюдение по месту жительства, 48 человек снято с учёта, 44 человека остались под наблюдением медиков, — цитирует сообщение штаба РИА Новости.

Для предотвращения распространения коронавируса губернатор региона Игорь Орлов ввёл режим повышенной готовности. Все школы переведены на дистанционное обучение, а мероприятия численностью более 50 человек отменены.

По последним данным, в России сейчас заражены коронавирусной инфекцией 114 человек. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.