Первый случай заражения COVID-2019 подтвердили в Архангельске. На данный момент врачи постоянно наблюдают по месту жительства за состоянием 44 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
На коронавирус есть один положительный результат. Диагноз подтверждён. 92 человека поступили, за которыми установлено постоянное медицинское наблюдение по месту жительства, 48 человек снято с учёта, 44 человека остались под наблюдением медиков, — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
Для предотвращения распространения коронавируса губернатор региона Игорь Орлов ввёл режим повышенной готовности. Все школы переведены на дистанционное обучение, а мероприятия численностью более 50 человек отменены.
По последним данным, в России сейчас заражены коронавирусной инфекцией 114 человек. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.
Как писал NEWS.ru, ранее в московских мечетях приостановили коллективные молитвы из-за пандемии COVID-2019.